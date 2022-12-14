Parisien: Обыски в офисе партии Макрона прошли в Париже

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Французская национальная гвардия провела обыски в штаб-квартире правящей партии «Ренессанс» и офисе американской консалтинговой фирмы McKinsey в Париже. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило издание Le Parisien.

В материале говорится, что обыски были проведены в связи с расследованием, касающемся услуг, оказанных фирмой в ходе президентской кампании действующего французского лидера Эммануэля Макрона в 2017 году.

В газете также отметили, что сотрудников жандармерии прежде всего интересовали сведения о финансировании первой избирательной кампании Макрона. Все дело в том, что органы юстиции стали подозревать, что работники фирмы McKinsey принимали участие в подготовке предвыборной программы кандидата в президенты.

Автор статьи подчеркнул, что нарушение может заключаться в том, что работники компании были привлечены к этому процессу в свое рабочее время для снижения финансовых расходов на проведение предвыборной кампании Макрона. Отмечается, что для кандидата на пост главы государства такие расходы ограничены законодательными предписаниями.

До этого агентство AFP сообщило, что заместитель главы Европарламента Ева Кайли и еще трое лиц заключены под стражу в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре.