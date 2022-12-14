Депутат МГД Головченко: В Москве развиваются различные форматы благотворительной деятельности

Фото: duma.mos.ru

В столице активным образом развиваются форматы благотворительной деятельности и цифровые сервисы, которые соединяют желающих помочь с теми, кому действительно нужна поддержка. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Хороший пример современного цифрового решения для привлечения внимания к теме благотворительности — акция «Добрая елка». Яркие новогодние украшения с QR-кодом будят любопытство, а переходя по ссылке, человек узнает, как много семей нуждается в помощи и как сделать их новогодние праздники, рождественские каникулы полными радости и волшебства, — отметил парламентарий.

В акции «Добрая елка» принимают участие дети и подростки в возрасте от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей, сироты, а также люди старше 60 лет. На сегодняшний день на сайте проекта можно найти свыше 600 желаний.

Благодаря подобному сервису человек, который захотел сделать пожертвование, сразу понимает, кто именно ждет его подарок. На сайте акции можно выбрать получателя по нескольким параметрам: это может быть как категория подарка, так и сумма, которую человек готов потратить.

Головченко подчеркнул, что найти «Добрые елки» можно на крупных городских площадках, катках и в местах проведения новогодних мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что с 10 декабря на столичных площадках начали устанавливать «Добрые елки», украшенные игрушками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.