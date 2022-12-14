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США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил

Евгений Жуков
В мире
США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты открыли на территории Южной Кореи подразделение своих космических сил. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило агентство Yonhap.

Подразделение было открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане. Решение по установке базы, как считается, поспособствует улучшению координации в сфере безопасности между США и Южной Кореей.

Помимо этого, странам будет удобнее помогать друг другу в противостоянии возникающим угрозам со стороны КНДР и Китая. В свою очередь агентство «Ренхап» проинформировало, что основной задачей нового космического командования станет фиксация объектов, направляющихся в экзосферу.

Среди них, например, могут быть северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь континентальной территории США.

До этого северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что целью КНДР является создание самых мощных в мире стратегических ядерных сил для защиты суверенитета народа и государства.

Космос Южная Корея США
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