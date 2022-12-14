«Нам нужны деньги»: в Польше рассказали, как ЕС «наказывает» Украину

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ЕС не выделяет Польше средства на содержание украинских беженцев, тем самым наказывая Украину. Об этом в среду, 14 декабря, заявил бывший польский министр финансов Тадеуш Косьчиньский.

— ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, и вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев, — рассказал он.

По мнению Косьчиньского, таким негативным отношением к Польше ЕС пытается оказать воздействие на украинские власти. Бывший министр также осудил политику ЕС за отсутствие необходимой гибкости в сложившейся в настоящее время ситуации.

Приток украинских беженцев и рост цен на энергоресурсы сделали правила и законы в ЕС неэффективными, передает слова Косьчиньского Daily Express.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшаве и Берлину необходимо обратиться в Еврокомиссию за дополнительной поддержкой в финансовом плане, поскольку в ближайшее время количество украинских беженцев, пересекающих границы обеих стран, будет только расти.

Эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская сообщила, что конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, и ФРГ для сохранения лидерства в регионе должна добиваться тесного союза с Польшей.