МИД: Шольц пытается оправдать правительство Германии за провал политики в отношении России

Фото: bundeskanzler.de

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц своими антироссийскими высказываниями пытается оправдать правительство своей страны и себя самого за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в ФРГ. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Там также заявили, что политический вектор немецкого правительства был направлен на поддержку Киева. При этом власти ФРГ, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, посчитали, что Россия попросит возобновить экономические отношения с Германией после окончания «войны».

— Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда. Пусть Олаф Шольц сам отвечает за «затягивание поясов» бизнеса в ущерб его интересам, — передает официальный сайт МИД РФ.

Помимо этого там напомнили, что из-за возросшей стоимости на все виды энергии многие немецкие компании уже сегодня осуществляют релокацию своих производств из Германии в США, однако канцлер решил об этом умолчать.

До этого читатели немецкого портала Focus Online усомнились в умственных способностях Шольца после его слов о России.