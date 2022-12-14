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Детский сад на 250 мест построят в районе Очаково-Матвеевское

Александр Афонин
Город
Детский сад на 250 мест построят в районе Очаково-Матвеевское
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект строительства детского сада, рассчитанного на 250 мест, в районе Очаково-Матвеевское. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

— Согласован проект строительства трехэтажного детского сада на 250 мест в районе Очаково-Матвеевское на уллице Озерной, — сказала она.

Проект появится в составе ЖК, в дошкольном учреждении запланировано десять групп для детей в возрасте от трех до семи лет. В процессе строительства детский сад оборудуют бассейном площадью 18 квадратных метров.

Кроме того, специалисты выполнят полную внутреннюю отделку помещений, а также сформируют проезды и тротуары. Для дошкольников оборудуют не только игровые и физкультурные площадки, но и установят игровое и развивающее оборудование, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Хорошево-Мневники собираются построить образовательные учреждения для 1125 детей — школу на 775 мест и детский сад на 350 мест. Сдача зданий в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года.

Строительство Район Очаково-Матвеевское Москва Детские сады
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