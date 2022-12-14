Мэра Стамбула Имамоглу приговорили к тюремному сроку за оскорбление ЦИК

Фото: shutterstock

Стамбульский суд вынес приговор в отношении оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об оскорблении представителей ЦИК. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил телеканал Haberturk.

Политика приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы. До судебного заседания Имамоглу призывал жителей Стамбула прийти к самому началу процесса в район Сарачхане, где расположена городская мэрия.

В местных СМИ сообщили, что тысячи жителей города собрались в назначенном Имамоглу месте. Дело в том, что в Стамбуле очень высокий процент оппозиционно настроенных граждан и политиков, поскольку они приезжают сюда со всей страны.

В случае утверждения приговора вышестоящим регулирующим органом мэр может не только лишиться свободы, но и потерять свою должность в связи с пятилетним запретом на политическую деятельность.

Имамоглу принято считать одним из главных потенциальных соперников действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в 2023 году выборах главы республики.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что российско-турецкие торговые взаимоотношения и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада являются причинами для беспокойства в ЕС.