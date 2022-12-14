Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет счастье в 2023 году

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Грядущий, 2023 год принесет с собой множество перемен в жизни каждого из нас. Астрологи раскрыли, какие знаки зодиака ждет небывалый успех в новом году.

Люди, рожденные под знаком Близнецов, в 2023 году станут самыми счастливыми. Они смогут продвинуться вверх по карьерной лестнице, получить руководящую должность, открыть свой бизнес или же расширить уже имеющийся.

Перемены у Близнецов грядут и в личной жизни. Так, их может ждать пополнение в семье.

Все вопросы со здоровьем смогут решить в 2023 году Тельцы. Удостоверившись в наличии крепкого здоровья, они смогут спокойно вздохнуть полной грудью. Кроме того, рожденных под этим знаком может ожидать успех и в материальной сфере.

Множество важных событий приготовил 2023 год для Львов. Они не столкнутся с нуждой, а некоторые даже найдут для себя дополнительный заработок. Жизнь будет доставлять им небывалое удовольствие, а надежные и верные друзья всегда поддержат.

Карьерный рост и большие перспективы ждут Скорпионов. Им легко будут даваться любые задачи и сложные проекты, благодаря чему они смогут заработать множество денег и позволят себе купить то, о чем так давно мечтали.

Одинокие Водолеи наконец-то встретят в новом году вторую половинку. Жизнь подарит им множество новых встреч. Рожденные под этим знаком также сумеют достичь всех поставленных целей, передает портал Rsute.

Таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям данного знака американские горки, но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно следует триумф.