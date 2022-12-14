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Baykar провела первый полет своего беспилотного военного самолета

Евгений Жуков
В мире
Baykar провела первый полет своего беспилотного военного самолета
Фото: shutterstock

Совладелец компании Baykar Makina Сельчук Байрактар рассказал о первом полете беспилотного военного самолета Bayraktar Kizilelma.

— Мы больше не могли удерживать его на земле. Он полетел! — написал предприниматель в Twitter.

Известно, что летательный аппарат оснащен турбореактивным двигателем. Благодаря наличию этого комплектующего самолет может развивать скорость до 630 километров в час и подниматься на высоту до 11 километров. Общее время полета БПЛА составляет порядка пяти часов.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активизировать отечественное производство вооружений. По его словам, необходимо интенсифицировать промышленности во всех направлениях и активизировать производство вооружения, военной техники, обмундирования.

В октябре газета The Washington Post сообщила, что специалисты из США изучают беспилотники, применяемые армией России в рамках спецоперации на Украине. Так, в материале отмечается, что эксперты изучают обломки российских БПЛА, сбитых в ходе СВО.

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