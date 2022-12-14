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Дептранс призвал пользоваться городским транспортом из-за снегопада 14 декабря

Евгений Белоусов

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Дептранс призвал пользоваться городским транспортом из-за снегопада 14 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Из-за выпавшего в Москве снега и гололедицы горожанам следует пользоваться общественным транспортом или отложить несрочные поездки. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на гаджеты и будьте аккуратнее на съездах с эстакад и мостов, — говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает загруженность московских дорог в восемь баллов и просит водителей отказаться от поездок после 20:00.

Больше всего движение из города затруднено на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на МКАД, Щелковском и Каширском шоссе, ТТК, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «ВМ», что снегопад в столице продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы.

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