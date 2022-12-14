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Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления

Евгений Белоусов
В мире
Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления
Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую объявил за несколько часов до этого. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

— Я пытался его переубедить (не голодать — прим. «ВМ»), но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе, — заявил адвокат.

По словам Хачапуридзе, прекратить голодовку Саакашвили убедило письмо от европарламентариев, передает ТАСС.

14 декабря Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста Грузии участвовать ему в заседании суда дистанционно. Он заявил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать, пока его требования не удовлетворят.

В ноябре адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает деменцией и еще более чем 30 различными заболеваниями. По его словам, речь идет о предполагаемых диагнозах.

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