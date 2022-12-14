Саакашвили объявил голодовку после запрета участвовать в суде дистанционно

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после запрета пенитенциарной службы Минюста страны участвовать ему в заседании суда дистанционно. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

— Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве — присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста — голодовке, — говорится в написанном Саакашвили письме.

При этом он добавил, что осознает все риски, связанные со здоровьем, но будет голодать пока не получит гарантий участия в судебном процессе хотя бы по видеосвязи, передает ТАСС.

1 октября сотрудники правоохранительных органов задержали в Грузии Михаила Саакашвили и заключили его под стражу. После этого экс-президент объявил голодовку. Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал ее имитацией.

8 ноября Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает от деменции и еще более 30 различными заболеваниями. По его словам, речь идет о предполагаемых диагнозах.

19 ноября мать экс-президента Грузии Гиули Аласания сообщила, что у политика выявили повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. Каким образом эти вещества попали в организм ее сына, неизвестно.