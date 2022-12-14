Расписание поездов на МЦД-2 изменится в ночное время 17 и 18 декабря

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Расписание поездов на втором направлении Московских центральных диаметров (МЦД-2) будет изменено в ночное время 17 и 18 декабря. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С полуночи 17 декабря до 05:00 18 декабря значительно изменится расписание поездов на МЦД-2. На центральном участке от Рижской до Курской с полуночи до 07:00 17 декабря не будет движения поездов. Поезда не будут останавливаться на Площади трех вокзалов. В течение дня интервалы движения увеличат до 40 минут, — говорится в сообщении.

Так, на Курском направлении интервалы движения от станции Царицыно до Курского вокзала будут увеличены до часа. Также часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до станций Царицыно и Перерва, они будут следовать раз в 20 минут.

В свою очередь на Рижском направлении интервалы движения составов составят 20 минут. Некоторые поезда будут следовать укороченным маршрутом со стороны станции Нахабино от и до Курского вокзала, Рижского вокзала и станции Стрешнево.

Ограничения связаны с проводимыми работами по запуску четвертого направления МЦД, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 22:00 до 06:30 в периоды с 14 по 16 и с 18 по 24 декабря. Это связано с проведением работ по усилению контактной сети на участке от Царицыно до Подольска.