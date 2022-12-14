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Белый дом: Американец был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белый дом: Американец был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной
Фото: whitehouse

Гражданин США, принимавший участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, был освобожден из плена в рамках обмена между Украиной и Россией. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

— Я могу подтвердить, что гражданин США был передан в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. Мы, безусловно, приветствуем эту новость, — сказал он.

Кирби отметил, что не может из-за конфиденциальности рассказать подробнее об освобожденном американце. Утверждается, что он является ветераном ВВС США, передает ТАСС.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал «Вечерней Москве», что на Украину приезжают наемники из самых разных государств.

Он отметил, что официально Запад наличие наемников на Украине не признает и объясняет присутствие на фронте иностранных вооруженных формирований тем, что эти люди — добровольцы, которые имеют право принимать участие в конфликте по своему усмотрению.

Украина Обмен пленными Россия США
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