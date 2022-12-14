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WSJ: США могут ввести санкции против Потанина и ряда его компаний

Евгений Жуков
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WSJ: США могут ввести санкции против Потанина и ряда его компаний
Фото: roscongress / Вячеслав Алферов

Власти США намерены ввести санкции против российского бизнесмена, главы горно-металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей американской администрации.

Так, в материале отмечается, что Белый дом объявит об ограничениях в отношении предпринимателя уже в четверг, 15 декабря. Рестрикции, по информации WSJ, прежде всего затронут холдинг «Интеррос», «Росбанк» и яхту предпринимателя.

Несмотря на это, под ограничительные меры со стороны Вашингтона не подпадет «Норникель». Однако супруга предпринимателя Екатерина окажется под санкциями, утверждает газета.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций.

До этого стало известно, что Минторг США включил в черный список 24 иностранные организации, из них 10 базируются на территории России.

Согласно представленным данным, ведомство внесло в черный список российского производителя компьютерного оборудования Kraftway. Также под ограничения попало АО «ПКК Миландр».

Санкции Норникель Россия США Владимир Потанин
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