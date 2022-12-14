Онлайн-покупка билетов стала доступна еще на трех станциях Павелецкого направления МЖД

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Дербеневская Карта всех событий

Пассажиры станций Дербеневская, Тульская и Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) смогут приобрести проездные билеты в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Пассажирам еще трех станций Павелецкого направления — Дербеневской, Тульской и Чертаново — стали доступны быстрая покупка билетов в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и приобретение абонементов на количество поездок от этих остановочных пунктов, — говорится в сообщении.

Кроме того, на данных станциях пассажиры смогут валидировать абонементы для поездок в рабочие дни. Они будут распространяться на участки от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и обратно.

До этого стало известно, что ЦППК ввела трехмесячные бесплатные абонементы на маршруте Бирюлево — Павелецкий вокзал из-за перекрытия участка Замоскворецкой линии метро.

Записать абонементы можно на «Тройку» в кассах на станциях Бирюлево. После этого пассажирам следует валидировать карту на турникетах направления или специальных валидаторах.