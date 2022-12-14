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Минцифры выступило против запрета на удаленку для уехавших из России сотрудников

Александр Афонин
Общество
Минцифры выступило против запрета на удаленку для уехавших из России сотрудников
Фото: Unsplash

Минцифры России выступило против законодательного запрета на удаленный режим работы для сотрудников российских IT-компаний, находящихся за рубежом. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Минцифры не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, — говорится в сообщении.

По данным министерства, принятие подобного закона может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на конкурентоспособность, считают в ведомстве.

В связи с этим решение о формате работы должно принимать руководство компании, отмечается в Telegram-канале «Минцифры России».

В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство формирует условия программы возвращения в Россию покинувших страну IT-специалистов. Министр уточнил, что в такой ситуации не стоит вопрос «экономических условий», а специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России.

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