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Чернышенко поручил проработать создание платежной карты для иностранных туристов

Евгений Белоусов
Общество
Чернышенко поручил проработать создание платежной карты для иностранных туристов
Фото: Администрация президента РФ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в стране платежной карты туриста для иностранных туристов. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в аппарате вице-премьера.

— Чернышенко даны поручения ведомствам проработать проект. Активное участие в его реализации принимает ЦБ РФ (Банк России — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил, что создание такой платежной карты стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из зарубежья, передает ТАСС.

С 1 декабря вступило в силу решение кипрских властей сделать туристические визы для граждан России платными. Теперь за документ россиянам придется заплатить 80 евро, для детей от шести до 12 лет стоимость визы будет 40 евро.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», как введение визового сбора отразится на стоимости отдыха россиян на Кипре. По его словам, визовый сбор станет платным для россиян при оформлении национальной визы на Кипр. Она нужна тем, у кого срок действия паспорта закончится менее чем через шесть месяцев.

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