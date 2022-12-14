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Диетолог назвал два наиболее опасных для здоровья молочных продукта

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвал два наиболее опасных для здоровья молочных продукта
Фото: depositphotos

Среди всех молочных продуктов наиболее опасными для здоровья человека можно назвать сыр и сливочное масло. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, сыр богат аминокислотой тирамин, которая по мнению ученых может спровоцировать приступы. Содержание подобного вещества способно привести к возникновению мигрени.

— Сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Он все-таки избыточно соленый. И для страдающих ожирением он тоже не полезен, потому что зачастую это слишком жирный продукт, — добавил диетолог.

Гинзбург не рекомендует употреблять сливочное масло людям, которые страдают от избыточного веса. В продукте содержится большое количества жира, что может оказать негативное влияние на здоровье, передает «Москва 24».

Врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила, что красная рыба насыщена большим количеством полезных микроэлементов. Тем не менее некоторым людям нужно употреблять в пищу данный продукт с большой осторожность.

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