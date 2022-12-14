Росстат перечислил наиболее подешевевшие в России продукты

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Инфляция в России в период с 6 по 12 декабря замедлилась до 0,19 с 0,58 процента неделей ранее. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Росстата.

Помимо этого, с начала текущего года потребительские цены выросли на 11,86 процента. За последний отчетный период сильнее всего подорожали куриные яйца (0,7 процента), мороженая рыба (0,6 процента), а также шоколадные конфеты и баранина (0,5 и 0,4 процента соответственно).

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,7 процента, в том числе на огурцы — 8,2 процента, свеклу столовую — 2,8 процента, морковь — 2,3 процента, лук репчатый — 1,7 процента, капусту белокочанную и яблоки — 1,6 процента, помидоры — 1,3 процента, картофель — 1,1 процента, бананы — 0,5 процента.

Наибольшее снижение стоимости отмечено на такие продукты, как гречневая крупа и сахар-песок, где падение составило почти 1,5 процента, а также мясные консервы для детского питания с 0,8 процента снижения, отмечается на сайте Росстата.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается тренд на снижение инфляции, в следующем году он может продолжиться, а показатель вернется к значению пять процентов.