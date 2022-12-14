Белый дом заявил об изучении возможности создания трибунала по Украине

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Руководство Соединенных Штатов продолжает рассматривать предложение о возможности организации специального трибунала касательно событий на Украине. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, в Вашингтоне все еще продолжается процесс изучения и проработки темы трибунала. На данный момент американская сторона не готова говорить что-либо конкретное по этому вопросу, подчеркнул он.

При этом чиновник добавил, что в Белом доме хотят привлечь Россию к «ответственности» за действия во время спецоперации. Для реализации этого процесса власти Соединенных Штатов проводят некие «расследования», передает слова Кирби ТАСС.

Военный эксперт и политолог Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что спецтрибуналы создаются только победителями войн. Пока страна не победила, все спецтрибуналы ничтожны, считает он. Специалист обратил внимание, что о создании подобных ведомств не шло речи, пока ВСУ губили жизни миллионов людей в Донбассе.