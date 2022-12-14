МИД Молдавии вызвал посла России из-за слов Захаровой о Санду

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Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова для вручения ноты протеста из-за слов официального представителя российского МИД Марии Захаровой о президенте республики Майе Санду. Об этом в среду, 14 декабря, заявил вице-премьер, глава молдавского дипведомства Нику Попеску.

Причиной для подобного решения стал комментарий Захаровой о новом кодексе Молдавии касательно выборов. Дипломат предположила, что Санду «врала», обещая защищать права нацменьшинств во время избирательной кампании.

— Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии, — цитирует министра РИА Новости.

7 декабря премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Васнецова вызвали в МИД страны в целях обсуждения ситуации, связанной с обнаруженными обломками ракеты неподалеку от границы республики с Украиной.

Так, 5 декабря МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила неподалеку от города Бричаны на севере страны упавшую ракету, принадлежность которой не уточняется. В министерстве обороны страны отметили, что, по предварительной информации, речь идет об обломках.