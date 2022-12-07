Российского посла в Кишиневе вызовут в МИД Молдавии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызовут в министерство иностранных дел этой страны в целях обсуждения ситуации, связанной с обнаруженными обломками ракеты неподалеку от границы республики с Украиной. Об этом вечером в среду, 7 декабря, заявила журналистам премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

В понедельник, 5 декабря, МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила неподалеку от города Бричаны на севере страны упавшую ракету, принадлежность которой не уточняется. В министерстве обороны страны отметили, что, по предварительной информации, речь идет об обломках.

По словам Гаврилицы, все госучреждения республики отреагировали на обнаружение обломков незамедлительно, будут проведены все расследования на этот счет. Она также подчеркнула, что Кишинев готов сотрудничать с международными учреждениями для документирования этого дела.

— Мы не можем каждые несколько дней сталкиваться с такими рисками для миллионов людей. Война должна быть остановлена. Я знаю, что МИДЕИ (министерство иностранных дел и европейской интеграции - ред.) вызовет посла России для обсуждения этих тем, — резюмировала глава молдавского кабинета министров, слова которой приводит РИА Новости.

Накануне Гаврилица заявляла, что упавшие у молдавского города Бричаны рядом с границей Украины фрагменты ракеты являются разгонным блоком, который не содержит боевой части.