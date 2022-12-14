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Белым дом: Россия и Иран заключили сделку на поставку баллистических ракет

Евгений Жуков
В мире
Белым дом: Россия и Иран заключили сделку на поставку баллистических ракет
Фото: shutterstock

Власти США имеют доказательную базу о якобы факте заключения сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию, несмотря на многочисленные опровержения этого со стороны последних. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

— У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в Россию, — сказал чиновник.

Он также добавил, что Вашингтон обеспокоен «расширением» российско-иранского военного сотрудничества, передает РИА Новости.

До этого глава иранского космического агентства Хасан Саларийе рассказал, что Россия и Иран подписали меморандум, который предполагает развитие двустороннего сотрудничества стран в космической отрасли.

Россия и Иран продолжают выстраивать отношения в рамках переориентации российской политики на Ближний Восток. «Вечерняя Москва» обсудила с политологами перспективы сотрудничества между странами и выяснила, почему для РФ выгоден этот союз.

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