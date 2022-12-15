Футбольные фанаты устроили беспорядки во Франции после полуфинала ЧМ-2022

Фото: twitter.com/cestrosi / Официальный аккаунт мэра Ниццы Кристиана Эстрози

В ряде французских городов вспыхнули массовые беспорядки, которые сопровождались побоищами между футбольными фанатами. До этого национальная команда Франции обыграла сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре и пробилась в финал состязаний.

Наиболее серьезные беспорядки проходят во французском городе Монпелье. На публикуемых в социальных сетях фото можно заметить, что столкновения прошли между коренными французами и мигрантами из Марокко, недовольными поражением своей сборной.

Фанаты обеих национальных команд поджигают фаеры и бросают их в своих оппонентов, а также используют другую пиротехническую технику, включая фейерверки и петарды, пишет телеканал РЕН.

Известно, что на фоне массовых беспорядков в Париж были дополнительно стянуты более пяти тысяч жандармов. При этом по всей Франции к усилению привлечены еще 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Накануне французская сборная пробилась в финал чемпионата мира по футболу, обыграв соперников из Марокко со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились Тео Эрнандес и Рамель Коло-Муани.