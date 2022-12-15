Адвокат Алешкин рассказал о пенсии, которую получает Успенская в США

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Известная российская певица Любовь Успенская является американской подданной. Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал, сколько пенсионных выплат получает на чужбине исполнительница.

В ходе выступления на премии «Золотой граммофон» знаменитость заявила, что скоро получит гражданство РФ. Однако уже порядка 30 лет артистка живет в России и обзавелась особняком в Московской области. По мнению адвоката, все это время у Успенской был российский вид на жительство.

При этом певица не оформляла пенсию в России. Знаменитость не видит в этом необходимости, поскольку продолжает работать и зарабатывать. Однако «королева шансона» все же получает выплаты из США.

— Пенсию Успенская, как гражданка США, получает в Америке. И менять ее на российскую, скорее всего, не станет даже после получения паспорта. Выгода очевидна: минимальный размер пенсии в США – 1593 доллара или около 100 тысяч рублей, — подчеркнул Алешкин, слова которого приводит KP.RU.

В начале декабря Успенская призналась, что отказалась от секса ради здоровья. При этом выглядеть моложе артистке помогают обращения к пластическим хирургам.