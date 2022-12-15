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В МЧС назвали причину возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

Егор Провоторов
Происшествия
В МЧС назвали причину возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Загазованность систем технологической установки могла стать причиной крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Ангарске Иркутской области, сообщили в четверг, 15 декабря, в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка, — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном канале в Telegram.

Специалисты Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области уже выехали на место инцидента для исследования атмосферного воздуха на предмет содержания загрязняющих веществ в районе происшествия, в особенности в местах проживания людей. Отобранные пробы направлены в лабораторию, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Кроме того, АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АНХК) соберет комиссию для выяснения причин пожара на территории ее нефтеперерабатывающего завода. Прокуратура Иркутской области поставила на контроль выяснение обстоятельств и причин пожара.

Накануне сообщалось, что площадь возгорания на предприятии составила 2500 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека.

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