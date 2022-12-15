Два человека погибли в результате пожара на НПЗ в Ангарске

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Два человека погибли в результате пожара на площади 2,5 тысячи квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг, 15 декабря, в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, возгорание произошло в районе 6 утра по местному времени (1 час ночи мск). В результате инцидента пострадали четыре человека, один из которых попал в больницу с черепно-мозговой травмой, два человека погибли.

На место происшествия отправились следователи-криминалисты. В ходе следствия в настоящий момент изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, говорится на канале регионального управления ведомства в Telegram.

До этого в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что причиной возгорания могла стать загазованность систем технологической установки на нефтеперерабатывающем заводе.