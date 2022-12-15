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Москвичам рассказали, как платформа «ВРаботе» помогает школьникам

Полина Долганова
Город
Москвичам рассказали, как платформа «ВРаботе» помогает школьникам
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московский проект по трудоустройству молодежи «ВРаботе» проектного офиса «Молодежь Москвы» помогает молодым жителям столицы найти место для практики.

Проект был запущен в 2020 году для помощи студентам, которые хотят развивать свою карьеру.

За два года специалисты сервиса нашли для студентов свыше 2500 вакансий и провели более 25 образовательных мероприятий.

По словам главы проекта Маргариты Евсюковой, «ВРаботе» делится на два направления: на платформу с вакансиями и на образовательные программы. Также проект имеет свой суббренд «Вокруг профессий», который ориентирован на школьников 7-11 классов и студентов колледжей.

В 2022 году команда проекта пригласила на практику восемь учеников из 10-го медиакласса школы № 625. Они были привлечены для организации форума «Вокруг профессий». По итогам практики ребята получили подарки и сертификаты.

В следующем году проект хочет привлечь на стажировки школьников других профильных классов. Новое направление будет посвящено информационным технологиям, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что более одного миллиона школьников со всей России приняли участие в образовательном проекте о видеотехнологиях «Урок цифры».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российская биотехнологическая компания «Биокад» приглашает на стажировку студентов столичных колледжей и вузов в свой новый фармкомплекс в Алабушеве.

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