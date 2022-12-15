«Империя содома»: Володин отреагировал на подписание закона о легализации однополых браков в США

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал подписание президентом США Джо Байденом закона о легализации однополых браков на федеральном уровне. Мнение на этот счет Володин высказал в своем Telegram-канале в четверг, 15 декабря.

По его словам, теперь в американском обществе понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует.

— Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. Вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержку однополых браков, — написал Володин.

По его словам, за последние семь лет количество однополых браков в Штатах увеличилось почти в 2,5 раза. Операций по смене пола за последнее десятилетие стало больше в 50 раз.

Володин подытожил, что путь, который выбрал Вашингтон, приведет к вырождению нации.

14 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране и заявил об устранении ошибки «впавшего в крайность верховного суда». Американский лидер подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период истории в США. Байден заявил, что верховный суд впал в крайность, допустив оценку, которая привела к необходимости принятия закона. Кроме того, глава Штатов выступил и в защиту «трансгендерных детей».