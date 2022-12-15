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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 15 декабря

Полина Долганова
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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 15 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение транспорта вечером 15 декабря в основном будет затруднено в ЦАО Москвы, на Садовом и Третьем транспортом кольцах, а также на Московской кольцевой автомобильной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 9 баллов, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что вечером москвичам рекомендуется выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, так как это поможет сэкономить время.

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 15 декабря Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, приложение «Московский транспорт» поможет построить удобные маршруты и отследить прибытие транспорта.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев. Собеседник «ВМ» отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

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