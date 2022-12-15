Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог раскрыла два секрета, как есть пельмени и не толстеть

Полина Долганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог раскрыла два секрета, как есть пельмени и не толстеть
Фото: Pexels

Любителям сытно поесть пельменей назвали два простых правила, которые помогут наслаждаться блюдом и не набирать вес. Информацией об этом поделилась кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, популярность пельменей значительно возрастает зимой, когда организму необходимо согреваться. При этом употребление этого блюда в слишком больших количествах может привести к лишнему весу.

Чтобы избежать набора веса, диетолог посоветовала ограничивать порции.

— Лучше есть где-то 10–15 штук среднего размера два раза в неделю. Желательно при этом употреблять овощи. Тогда пельмени будут лучше перевариваться, — цитирует специалиста «Москва 24».

Большинство производителей пельменей в России за последний год смогли исправить ситуацию с низким качеством собственной продукции, в том числе за счет решения вопросов с сырьем. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

Год назад он говорил, что пельмени вошли в рейтинг самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают установленные нормы хранения и изготовления продукта.

Здоровье Еда Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте