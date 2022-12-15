Диетолог раскрыла два секрета, как есть пельмени и не толстеть

Фото: Pexels

Любителям сытно поесть пельменей назвали два простых правила, которые помогут наслаждаться блюдом и не набирать вес. Информацией об этом поделилась кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, популярность пельменей значительно возрастает зимой, когда организму необходимо согреваться. При этом употребление этого блюда в слишком больших количествах может привести к лишнему весу.

Чтобы избежать набора веса, диетолог посоветовала ограничивать порции.

— Лучше есть где-то 10–15 штук среднего размера два раза в неделю. Желательно при этом употреблять овощи. Тогда пельмени будут лучше перевариваться, — цитирует специалиста «Москва 24».

Большинство производителей пельменей в России за последний год смогли исправить ситуацию с низким качеством собственной продукции, в том числе за счет решения вопросов с сырьем. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

Год назад он говорил, что пельмени вошли в рейтинг самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают установленные нормы хранения и изготовления продукта.