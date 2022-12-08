Глава Роскачества рассказал о повышении качества пельменей в России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Большинство производителей пельменей в России за последний год смогли исправить ситуацию с низким качеством собственной продукции, в том числе за счет решения вопросов с сырьем, рассказал журналистам глава Роскачества Максим Протасов.

Год назад он говорил, что пельмени вошли в рейтинг самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают установленные нормы хранения и изготовления продукта.

Теперь же они, по словам Протасова, сделали серьезные выводы. Почти все прошли диагностику качества процессов. Более чем в 72 процентах случаев российские производители сумели «поправить ситуацию».

Глава Роскачества в интервью РИА Новости заметил, что также исправились и производители мясной продукции. Качество колбас и сосисок выросло. Компании, изготавливающие эти продукты, по словам Протасова, скорректировали маркировку, рецептуру и качество сырья.

В середине ноября диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какое количество пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры. По ее словам, этот показатель не должен превышать 10-15 штук.