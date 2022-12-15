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Запасы популярных чипсов Pringles подошли к концу в российских магазинах

Анастасия Колоскова
Общество
Запасы популярных чипсов Pringles подошли к концу в российских магазинах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

У крупнейших ретейлеров исчерпались запасы чипсов американского бренда Pringles, которые являются одними из наиболее популярных в России. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает издание РБК.

Так, по данным представителя сети «Магнит», продукция этой марки уже закончилась в магазинах ретейлера. Остатки чипсов распродают также сети «Лента» и «Верный».

Производящая Pringles американская компания Kellogg заявила об остановке инвестиций и поставок своей продукции в РФ еще в марте 2022 года в связи началом российской военной специальной операции на Украине.

Компания не выпускала Pringles в России. На ее российских производствах изготавливаются готовые завтраки под местными марками «Любятово», Dinosaurs, Unicorn, Extra и «ШокоZAVR».

Kellogg сохранила на своих российских производствах лишь основные продукты питания, пишет издание.

Десятки зарубежных брендов покинули российский рынок в этом году. Однако большинство из них решили продать свои активы, чтобы не терять покупателей. Какие бренды планируют уйти из нашей страны до конца года — в материале «Вечерней Москвы».

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