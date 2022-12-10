Какие зарубежные компании планируют покинуть Россию до конца года

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Десятки зарубежных брендов покинули российский рынок в этом году. Однако большинство из них решили продать свои активы, чтобы не терять покупателей. Какие бренды планируют уйти из нашей страны до конца года — в материале «Вечерней Москвы».

Одежда Marks & Spencer

Британский производитель одежды Marks & Spencer (M&S) заявил об окончательном уходе с российского рынка до конца этого года. Также в ближайшее время из страны уйдет американский бренд Gap.

На смену данным брендам придут турецкие марки Mudo, Beymen и Network. Ими владеет компания Fiba Retail Group. Сотрудники Marks & Spencer отметили, что руководство сети не хотело проводить ребрендинг.

Турецкие марки Beymen и Network являются премиальными. Например, стоимость на женские сумки начинается от 83 тысяч рублей. Марка Mudo считается более доступной широкой аудитории. Например, пальто стоит семь тысяч рублей.

Отметим, что бренд Marks & Spencer заявил о желании покинуть российский рынок в мае текущего года.

Нижнее белье Triumph

Немецкий бренд нижнего белья Triumph закроет магазины в России до 31 декабря. Марка не смогла найти каналы для поставки товаров на российский рынок в условиях санкций. На данный момент неизвестно, будет ли компания продавать свои акции и кто ее сможет заменить.

Бренд Triumph работает в России с 1995 года. Всего марка представлена более чем 40 магазинами бренда.

Бытовая химия Henkel

Немецкий производитель бытовой химии Henkel планирует до конца года покинуть российский рынок. Бренд широко известен такими средствами для стирки, как Vernel, Persil, Losk, «Ласка», «Пемолюкс», «Пемос», гелями для душа Fa, средствами для волос Shamtu, Schwarzkopf, Syoss и клеем «Момент».

Финансовый директор концерна Марко Свобода рассказал, что потенциальные покупатели активно интересуются возможностью покупки акций компании. Однако на данный момент неизвестно, кто станет владельцем активов в России, но на них уже претендуют пять инвесторов.

Бренд Henkel заявил о прекращении торговли в России в апреле текущего года, предприятию принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах страны. А выручка за прошлый год выросла на 13 процентов — до 95 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании составила около 8 миллиардов рублей. На ассортименте бытовой химии в российских магазинах уход компании не отразится, так как ее заменят другие производители.