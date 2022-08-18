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Забрали «Ласку» и потерпели фиаско: как уход с российского рынка отразился на западных компаниях

Сергей Шахиджанян
Вероника Ушакова
Общество
Забрали «Ласку» и потерпели фиаско: как уход с российского рынка отразился на западных компаниях
Фото: Unsplash

На этой неделе еще несколько крупных зарубежных компаний заявили о своем решении уйти с российского рынка. «Вечерка» выясняла, кто уйдет окончательно, а кто продаст предприятия новым владельцам.

Без «Пемолюкса» и «Момента»

17 августа немецкий производитель бытовой химии Henkel приступил к продаже своих российских и белорусских активов. Холдинг более 30 лет работал в нашей стране и выпускал средства под брендами «Пемолюкс», «Персил», «Ласка», «Пемос», «Момент» и другие. Предприятию принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России. Его выручка за прошлый год выросла на 13 процентов, до 95 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила около 8 миллиардов рублей.

Концерн опубликовал отчет за первое полугодие 2022 года. Согласно официальным данным, компания оценивает свои убытки от ухода из обеих стран в 184 миллиона евро (около 11,5 миллиарда рублей). В эту сумму входят земли, заводы с оборудованием и интеллектуальная собственность, например — товарные знаки. В 88 миллионов евро (около 5,5 миллиарда рублей) оценили ущерб деловой репутации. На ассортименте бытовой химии в магазинах уход компании не отразится: ее заменят другие производители.

Распродали все шкафы

Также вчера IKEA заявила о ликвидации своей дочерней компании в России. А в понедельник, 15 августа, завершила финальную распродажу своих товаров в нашей стране. Еще в марте фирма закрыла все 26 магазинов и 12 студий. Четыре производства в Ленинградской области и арендные площади, которые были в собственности компании, возможно, продадут. После ухода с российского рынка холдинг потеряет более 7,7 миллиарда рублей — это чистая прибыль российской «дочки» за 2021 год. Оборот компании составил 157,2 миллиарда рублей. Правда, уход IKEA не вызовет дефицита мебели: в России есть много достойных отечественных брендов.

Шоколад, выпечка

Об уходе объявила и немецкая компания Dr. Oetker. Предприятие производит ингредиенты для выпечки, пудинги, замороженную пиццу. Завод находится в Белгородской области, его планируют продать российскому руководству предприятия. Всего на заводе работали 150 человек. По открытым данным, выручка компании Dr. Oetker в России за 2021 год выросла на 6,3 процента, до 2,6 миллиардов рублей. А чистая прибыль увеличилась на 7,3 процента, до 313,4 миллиона рублей.

Компания Lindt & Sprungli Group, которая занимается производством премиального шоколада, приостановила работу в марте. Но окончательно решила уйти с российского рынка решила только 16 августа. У компании девять фирменных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В российском подразделении работали 125 человек. Оно приносило выручку менее одного процента глобальной выручки всей компании. Так, в 2020 году она составила 2,68 миллиарда рублей. А чистый убыток оценивается в 61 миллион рублей.

Новые имена

Некоторые компании провели ребрендинг. Уже сегодня на Новом Арбате на месте старого Starbucks открылось новое кафе Stars coffee. Российские активы сети купили рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский. Ранее ребрендинг провели в McDonald’s, теперь в России фастфуд заведения продается под брендом «Вкусно — и точка».

Закрыты, но не все

  • Французский производитель молочных продуктов Danone заморозил инвестиции в российский рынок;
  • Ушел с рынка Mars, остановил импорт и экспорт конфет, жвачек, кормов для животных;
  • Отказались работать под прежними брендами и производители Coca-Cola;
  • Более 70 ресторанов KFC и Pizza Hut закрыли в России. Те точки, которые остались, работают по франшизе и не закроются.
  • Полностью ушла из России группа Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и другие);
  • Магазины компании LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay) вновь открылись, но с новыми вывесками, просто убрав часть названий: Re, ХС, СИН.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Гуров, маркетолог, руководитель отдела интернет-продаж:

— Наиболее удачное решение — провести ребрендинг ушедших западных компаний. О переименованиях написали средства массовой информации. Все об этом узнали — причем абсолютно бесплатно для фирмы. Другим оставшимся брендам я бы тоже рекомендовал переименоваться — у нас еще с начала 2000-х годов было засилье иностранных названий.

Имена Маркетинг McDonald’s Бренды Ikea
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