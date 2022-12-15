Заммэра Сергунина рассказала о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса Москвы в 2022 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году столица выделила 30 миллиардов рублей для поддержки представителей малого и среднего бизнеса, которую получили 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты. В этом году более 11 тысяч компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 миллиардов рублей, — сказала она.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Наиболее востребованной программой стали льготные кредиты. На данный момент ими воспользовались более 65 процентов предпринимателей, обратившихся за поддержкой. Кроме того, город получил уже свыше 1,3 тысячи заявок на предоставление субсидий и грантов для развития производства.

Кроме того, столичные компании и индивидуальные предприниматели могут получить бесплатные консультации, воспользоваться удобными онлайн-сервисами для ведения дел и многими другими услугами. По словам Сергуниной, все принятые меры поддержки позволяют сделать условия для развития бизнеса в Москве более комфортными.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в настоящее время малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике города. Представители этих сфер заменяют ушедшие из страны бренды, предлагают новую продукцию и создают рабочие места для москвичей.

В конце ноября Ефимов сообщил, что за первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего предпринимательства в столице выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальный оборот столичного МСП был достигнут в июне — 362,3 миллиарда рублей. Показатель оказался на 49 процентов выше результатов 2021 года.