Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Продажи новостроек в Москве увеличились на треть

Араз Салехов
Город
Продажи новостроек в Москве увеличились на треть
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В ноябре текущего года в столице было продано шесть тысяч квартир в новостройках — этот показатель на 31 процент больше, чем месяцем ранее. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили аналитики «Метриум», проанализировав свежую статистику Росреестра столицы.

— В ноябре покупатели квартир в строящихся домах, по данным Росреестра Москвы, заключили в Москве шесть тысяч договоров долевого участия, что на 31 процент больше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 4,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Таким образом, московским девелоперам удалось несколько отыграть октябрьское падение спроса, которое стало следствием мобилизации и других факторов, — отметили они.

Эксперты подчеркнули, что спрос на новостройки в городе все еще остается ниже среднемесячного значения в 2022 году — около семи тысяч ДДУ. Согласно предоставленным данным, по сравнению с ноябрем прошлого года число сделок на рынке строящегося жилья упало на 36 процентов, сообщают «Известия».

До этого риелторы сообщили о снижении спроса на аренду квартир в Москве. По их мнению, спрос на аренду квартир в столице из-за геополитических событий упал, дисконты на жилье из-за повышенного предложения достигают 30 процентов.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о возможном снижении стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках на 30 процентов. По его словам, это будет возможно в том случае, если в России будут отменены программы по льготному кредитованию на покупку жилья и не появятся новые проекты.

Цены Недвижимость Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте