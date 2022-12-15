Продажи новостроек в Москве увеличились на треть

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В ноябре текущего года в столице было продано шесть тысяч квартир в новостройках — этот показатель на 31 процент больше, чем месяцем ранее. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили аналитики «Метриум», проанализировав свежую статистику Росреестра столицы.

— В ноябре покупатели квартир в строящихся домах, по данным Росреестра Москвы, заключили в Москве шесть тысяч договоров долевого участия, что на 31 процент больше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 4,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Таким образом, московским девелоперам удалось несколько отыграть октябрьское падение спроса, которое стало следствием мобилизации и других факторов, — отметили они.

Эксперты подчеркнули, что спрос на новостройки в городе все еще остается ниже среднемесячного значения в 2022 году — около семи тысяч ДДУ. Согласно предоставленным данным, по сравнению с ноябрем прошлого года число сделок на рынке строящегося жилья упало на 36 процентов, сообщают «Известия».

До этого риелторы сообщили о снижении спроса на аренду квартир в Москве. По их мнению, спрос на аренду квартир в столице из-за геополитических событий упал, дисконты на жилье из-за повышенного предложения достигают 30 процентов.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о возможном снижении стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках на 30 процентов. По его словам, это будет возможно в том случае, если в России будут отменены программы по льготному кредитованию на покупку жилья и не появятся новые проекты.