Названы продукты, которые нельзя употреблять при гастрите

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Врач-гастроэнтеролог Мария Туманова рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона при гастрите.

— Первое — копчености, мясо с жиром и жилками, жареное и жирное (включая жирное мясо, птицу и рыбу). Заменить лучше всего на отварное мясо или мясо, приготовленное на пару (котлеты, биточки), — отметила она в комментарии Life.ru.

Не стоит покупать свежие хлебобулочные и кондитерские изделия, их следует заменить на подсушенный хлеб, хлебцы, галеты. При гастрите не стоит употреблять свежие овощи и бобовые. Овощи лучше тушить или варить.

Также не стоит включать в рацион ягоды и фрукты с мелкими зернышками. Разрешены бананы, яблоки, груши.

Диетолог добавила, что лучше не использовать перловую крупу и пшенку, а выбрать овсяную, рисовую, гречневую или манную каши.

Ранее американские ученые посоветовали включить в рацион семена льна. Продукт полезно употреблять при язве, гастрите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, передает ФАН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 50 процентов всего населения планеты страдает гастритом. Кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Павел Павлов рассказал «Вечерней Москве» о причинах появления заболевания и возможных опасных последствиях.