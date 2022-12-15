Москвичам рассказали, как работает метро во время снегопадов

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве принимаются активные меры для того, чтобы поездки в метро оставались комфортными и безопасными в условиях снегопада и метели. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Почти 1,5 тысячи сотрудников убирают снег у вестибюлей, на открытых станциях метро, ТПУ, МЦК, автовокзалах и автостанциях. А на трамвайные остановки вчера дополнительно направили 82 человека, — говорится в сообщении.

Кроме того, в столице организовали специальный штаб, контролирующий уборку снега. В очистке территорий принимают участие свыше 180 единиц снегоуборочной техники, среди которых 137 тракторов и самосвалов и 19 ручных снегоуборщиков. Еще 24 машины на рельсовом ходу привлекают для уборки путей метро и трамваев.

Также по мере необходимости на входах и выходах из метро запускаются воздушно-тепловые завесы. Помимо этого, в подземке функционирует обогрев ступенек на спусках с улицы, благодаря чему лед и снег быстро тают.

В вестибюли вернули свыше пяти тысяч вторых дверей, а кондиционеры в поездах работают в зимнем режиме, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что снегопад в столице продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы.