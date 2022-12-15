Масштабные новогодние фейерверки отменили в Московской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Масштабных новогодних фейерверков в Подмосковье не ожидается. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Но запрета на салюты для жителей не будет.

— Что касается фейерверков, у нас в области их не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать в какой-то отдельно взятой семье, в каком-то отдельно взятом доме, — сообщил губернатор.

Он добавил, что власти муниципалитетов готовят большое количество развлекательных мероприятий в новогодние дни, которые можно будет посетить всей семьей.

Воробьев отметил, что в Подмосковье каждый год к зимним праздникам обустраивают освещенную лыжню в каждом городском округе, передает «360».

Ранее сообщалось, что новый каток откроется в Люберцах. На данный момент подрядчики производят укладку и подключение охлаждающих элементов, необходимых для функционирования катка. Ледовая площадка начнет работать с 25 декабря, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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