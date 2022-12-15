Сервис Russpass опубликовал новые маршруты для «волшебных зимних каникул»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Туристический сервис Russpass подготовил новую подборку из 10 наиболее интересных направлений по всей России для празднования Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в четверг, 15 декабря.

— Сказка в Москве, каток на Финском заливе, перезагрузка в карельской глубинке, пустыня в Дагестане — выбираем маршрут для волшебных зимних каникул. В этой подборке мы представили города в порядке наступления Нового года, — говорится в сообщении.

Так, провести новогодние каникулы можно во Владивостоке, где представлен широкий ассортимент морских деликатесов. Отпраздновать Новый год можно в столице праздника Новосибирске, куда съедутся Деды Морозы со всей страны. Дух настоящей русской зимы ждет туристов в Тюмени и Тобольске.

Гости Казани смогут познакомиться со смесью культур Востока и Запада. В Дагестане путешественников ждут мягкая зима, заснеженные горы, древние аулы и крепости. А побывав в Чечне, туристы смогут понять Кавказ, увидев природу и культуру республики, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Деды Морозы из 14 российских регионов 5 января прибудут в Москву, где примут участие в трехдневной акции в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Зимние волшебники расскажут о традициях празднования Нового года в разных регионах страны.