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Сбой в работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел в Москве

Александр Афонин
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Сбой в работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные пользователи сообщили о сбоях в работе мобильных приложений «Яндекс Go» и Uber, когда пытались вызвать такси.

При попытке заказать такси в приложении «Яндекс Go» поиск ближайшей машины останавливается, а на экране появляется надпись «Повторно заказать такси можно через одну минуту». При новой попытке поиска ситуация повторяется. Аналогичная ситуация наблюдается в приложении агрегатора Uber.

Кроме того, 15 декабря произошли сбои в работе сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery. При попытке сделать заказ у клиентов появляется надпись «Часть ресторанов временно недоступны — уже чиним».

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», что наиболее частая причина сбоев в мобильных приложениях — проблемы с серверами. По его словам, связанные между собой сервера обмениваются друг с другом информацией. Если один из них перестанет работать, то все остальные при обращении к нему не выдадут должного результата.

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