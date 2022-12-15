Сбои зафиксировали в работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery

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Сбои наблюдаются в работе сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили пользователи.

При попытке сделать заказ у клиентов появляется надпись «Часть ресторанов временно недоступна — уже чиним».

В этот же день, 15 декабря, жители Москвы столкнулись со сбоями в работе мобильных приложений «Яндекс Go» и Uber, когда пытались вызвать такси.

До этого специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что наиболее частая причина сбоев в мобильных приложениях банков — проблемы с серверами. Подобные сбои не должны привести к потере клиентами средств, однако могут доставить им неудобства. По его словам, чаще всего проблемы с банковскими приложениями являются следствием технических неполадок.

По словам специалиста, связанные между собой сервера обмениваются друг с другом информацией. Если один из серверов перестанет работать, то все остальные сервера при обращении к нему не выдадут должного результата.