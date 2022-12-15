Адвокат попыталась пронести в своем организме телефоны и наркотики в СИЗО «Матросская тишина»

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Матросская Тишина, 18 Карта всех событий

Сотрудники Следственного изолятора № 1 задержали женщину, работающую адвокатом, которая пыталась пронести в СИЗО мобильные телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 15 декабря.

По ее словам, инцидент произошел в среду, 14 декабря. Гражданка попыталась пронести запрещенные предметы, спрятав их в себе. Но бдительные сотрудники СИЗО пресекли ее преступную деятельность.

После задержания злоумышленницы выяснилось, что она также причастна к краже алкоголя из магазина в центре столицы.

— Прокуратура Москвы взяла принятие процессуального решения в отношении адвоката под контроль. Также ведомство координирует работу правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств произошедшего, — резюмировала Нефедова.

Другой случай попытки пронести запрещенные вещи в себе произошел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В кишечник мужчина смог уместить килограмм кокаина.