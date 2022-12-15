Собянин и Хуснуллин провели совместное заседание рабочей группы Госсовета

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин провели совместное заседание рабочей группы Госсовета РФ по координации деятельности, реализуемой при введении разных уровней реагирования, и президиума комиссии по региональному развитию. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 15 декабря.

В процессе мероприятия участники обсудили ряд вопросов, посвященных выполнению указов и поручений президента России Владимир Путина. В частности вопросы касались социальной поддержки населения и их родственников, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 декабря Сергей Собянин заявил, что в центр поддержки семей мобилизованных в Москве поступило около 20 тысяч заявок. Из них 18 тысяч заявок поступили на предмет адресно-финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, устройству детей в детские сады и прочее.