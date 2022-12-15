Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин и Хуснуллин провели совместное заседание рабочей группы Госсовета

Александр Афонин
Город
Собянин и Хуснуллин провели совместное заседание рабочей группы Госсовета
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин провели совместное заседание рабочей группы Госсовета РФ по координации деятельности, реализуемой при введении разных уровней реагирования, и президиума комиссии по региональному развитию. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 15 декабря.

В процессе мероприятия участники обсудили ряд вопросов, посвященных выполнению указов и поручений президента России Владимир Путина. В частности вопросы касались социальной поддержки населения и их родственников, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 декабря Сергей Собянин заявил, что в центр поддержки семей мобилизованных в Москве поступило около 20 тысяч заявок. Из них 18 тысяч заявок поступили на предмет адресно-финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, устройству детей в детские сады и прочее.

Марат Хуснуллин Мобилизация Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте