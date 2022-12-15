Аналитик Джиоев рассказал, какой фактор определит цены на золото в 2023 году

Фото: shutterstock

С начала текущего года рублевая стоимость золота сократилась примерно на 15 процентов, при этом практически вся коррекция была вызвана укреплением рубля к доллару. В 2023 году цена на золото будет зависеть от динамики курса рубля. Об этом рассказал аналитик Александр Джиоев.

Эксперт отметил, что люди вкладывают деньги в золото с разными целями. Если инвестор намерен сохранить капитал, то стоит присмотреться к приобретению слитков золота и продумать хранение их в доступном месте. Если предполагается заработать на изменении цены актива, есть смысл покупать золото на Московской бирже напрямую или через механизм ПИФа.

Эксперт предупредил, что работать с фьючерсами на золото нужно осторожно.

Он добавил, что в 2023 году многое будет зависеть от динамики курса рубля: если он будет падать, увеличится потребность в валютной экспозиции, одновременно с чем вырастет и рублевая стоимость золота, передает РИАМО.

На прошлой неделе падение рубля к доллару и евро произошло после того, как Совет Евросоюза принял решение установить «потолок цен» на нефть, нефтепродукты и нефтяные масла, добытые в России на уровне 60 долларов за баррель, передает издание argumenti.ru.

В ближайшее время евро может перешагнуть отметку 70 рублей. Однако в следующем году с большой долей вероятности евро ждет значительное падение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.