Пушилин заявил, что российская армия освободила Марьинку на 80 процентов

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Российская армия освободила город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) уже более чем на 80 процентов. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого, — заявил врио главы республики.

Он уточнил, что по итогам освобождения города Вооруженные силы России смогут продвинуться в направлении Красногоровки. Это даст возможность прекратить украинские обстрелы Петровского района Донецка, передает Первый канал.

Утром 15 декабря украинская армия реализовала массированный обстрел Донецка, который стал самым мощным за восемь лет. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ВСУ обстреляли Донецк в 07:00 утра 15 декабря. Под обстрел ВСУ попали участок улицы на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе.