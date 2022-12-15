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Новый дом в стиле неомодерна появится в районе Дорогомилово

Араз Салехов
Город
Новый дом в стиле неомодерна появится в районе Дорогомилово
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, 1-й Можайский тупик, 8Ас1 Карта всех событий

В столичном районе Дорогомилово начнется строительство камерного дома в стиле неомодерн. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Архитектура дома тяготеет к стилю неомодерн с его четкими сдержанными линиями, лаконичными цветовыми решениями и изящными деталями. В качестве материала для облицовки фасада был выбран архитектурный бетон. Белый цвет выгодно подчеркивает фактуру и пластику фасада, добавляя строению легкости, — отметил он.

По его словам, арки и арочные окна разной высоты станут главным ритмическим элементом всего здания. Сам дом будет построен по адресу 1-й Можайский тупик, владение 8а, строение 1.

Накануне Москомархитектура согласовала проект второй очереди жилого комплекса в Пресненском районе. Так, планируется строительство трех высотных строений. Кузнецов добавил, что для отделки фасадов комплекса будут использовать натуральный камень известняковые породы и клинкер.

Помимо этого, у входа на мост «Багратион» в бизнес-центре «Москва-Сити» собираются построить небоскреб высотой почти 400 метров. Как уточняется, перед специалистами стояла задача сделать новую башню максимально выразительной, так как она будет находиться на видовой точке возле реки и должна стать эффектным завершением моста.

Строительство Район Дорогомилово Москва Сергей Кузнецов
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