Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение на ЦКАД восстановлено после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на ЦКАД восстановлено после ДТП
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, ЦКАД, 187-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение по ЦКАД после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 187-го километра ЦКАД. Столкнулись два грузовых автомобиля. Движение на ЦКАД было парализовано в районе Домодедово.

Еще одно столкновение транспортных средств произошло на Щелковском шоссе. Маршрутное такси врезалось в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали два человека, они были госпитализированы.

Подмосковье Автомобили ЦКАД Московская область ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте