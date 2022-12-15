Движение на ЦКАД восстановлено после ДТП

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, ЦКАД, 187-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение по ЦКАД после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 187-го километра ЦКАД. Столкнулись два грузовых автомобиля. Движение на ЦКАД было парализовано в районе Домодедово.

Еще одно столкновение транспортных средств произошло на Щелковском шоссе. Маршрутное такси врезалось в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали два человека, они были госпитализированы.